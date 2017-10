O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 17, que o novo projeto de lei que trata da leniência de instituições financeiras com o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) está "maduro" e poderá ser votado ainda nesta data no plenário da Casa, caso haja quórum suficiente para isso.

A proposta foi apresentada nesta terça-feira, 17, pelo deputado Pauderney Avelino (DEM-AM), aliado de Maia. O projeto substitui a medida provisória (MP) 784/2017, que, entre outros pontos, permitia o Banco Central firmar acordos de leniência com instituições financeiras. A MP perderá a validade nesta quinta-feira, 19, e não haverá tempo hábil para votá-la na Câmara e no Senado.

Segundo Maia, o novo PL elaborado por Pauderney com apoio de técnicos e diretores do BC representa "quase todo" o texto da MP que saiu da comissão mista do Congresso Nacional. "O texto está maduro", afirmou, ressaltando que o regime de urgência para tramitação será votado na tarde desta terça-feira. "Se houver quórum de 257 deputados, podemos votar (o mérito) hoje", disse.