O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), abriu no fim da tarde desta terça-feira, 17, sessão plenária para votar o regime de urgência do projeto de lei que trata do novo marco punitivo das instituições financeiras, o chamado PL da leniência. Maia informou que os deputados votarão apenas a urgência hoje, ficando o mérito da proposta para ser votado na quarta-feira, 18, no plenário.

"Como estamos tendo a CCJ e como a prioridade hoje é continuação dos trabalhos lá, para que a gente possa votar (a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer) nesta semana lá e semana que vem no plenário, vou votar hoje só a urgência do projeto, para que a gente possa votar amanhã o mérito da matéria (no plenário da Casa)", afirmou Maia ao abrir os trabalhos.