O Morgan Stanley registrou lucro líquido de US$ 1,78 bilhão no terceiro trimestre, com ganhos de US$ 0,93 por ação, ante expectativa de analistas de ganhos menores, de US$ 0,81 por ação.

A receita do banco foi de US$ 9,2 bilhões, de US$ 8,91 bilhões no mesmo período do ano passado. Nesse caso, a leitura também ficou acima da expectativa dos analistas, de US$ 9,02 bilhões.

O Morgan Stanley conta muito com sua divisão de gestão de patrimônio para equilibrar suas contas, avaliada em US$ 2,2 trilhões de cerca de 3,5 milhões de americanos.