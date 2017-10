O crescimento do lucro nas companhias estatais da China acelerou entre janeiro e setembro, em uma mostra do papel do setor privado no apoio ao recente crescimento econômico no país. O lucro total das empresas estatais subiu 24,9% no período, na comparação com igual intervalo de 2016, acima da alta de 21,7% dos primeiros oito meses do ano, informou nesta sexta-feira o Ministério das Finanças.