A General Electric registrou queda no lucro líquido no terceiro trimestre, a US$ 1,8 bilhão, ou US$ 0,21 por ação no terceiro trimestre, abaixo dos US$ 2 bilhões, ou US$ 22 centavos por ação na comparação anual. Excluindo custos de reestruturação e outros itens, o lucro ajustado caiu para US$ 0,29 por ação, de US$ 0,32 por ação na mesma comparação. Analistas estimavam lucro ajustado de US$ 0,49 por ação.