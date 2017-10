A 3M superou as expectativas dos analistas em relação ao seu balanço do terceiro trimestre no lucro e na receita.

O lucro líquido da companhia subiu para US$ 1,43 bilhão, ou US$ 2,33 por ação, de US$ 1,33 bilhões, ou US$ 2,15 por ação no mesmo período do ano anterior. A estimativa, segundo o FactSet, de ganhos por ação, era de US$ 2,21.