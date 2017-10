O presidente do Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, sinalizou hoje que o banco central japonês irá manter suas várias medidas de estímulo monetário, inclusive o programa de compras de ações, apesar da recente força exibida pela economia e mercado acionário domésticos.

"A essa altura, não acho que seja necessário fazer mudanças na política de controle da curva de juros", disse Kuroda em coletiva de imprensa que se seguiu à decisão do BoJ, durante a madrugada, de manter a meta para o rendimento do bônus do governo japonês (JGB) em torno de zero e a taxa de depósitos de curto prazo em -0,1%.