O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que um Projeto de Lei será enviado ao Congresso Nacional nos próximos a respeito da capitalização da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), contendo o montante da operação. "Por ser empresa pública não dependente do Tesouro, a Emgepron não fica dentro do Teto de Gastos. Fizemos uma operação com a Fazenda e o Planejamento para que recursos do pré-sal capitalizassem a Emgepron e ela pudesse financiar o projeto de corvetas", explicou o ministro.