A indústria nacional de defesa deverá passar por um salto de competitividade com a linha de financiamento criada pelo BNDES para exportações do setor, afirmou o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

De acordo com ele, a linha de financiamento país a país, uma conquista após espera de quase duas décadas, possibilita equiparar os preços domésticos aos internacionais. Jungmann participa hoje de evento organizado pela Força Aérea Brasileira (FAB) para discutir financiamento a projetos da área de defesa.

Em sua exposição, o ministro reforçou a importância do setor para a economia do País. "A base industrial de defesa é responsável por 3,7% do PIB, é uma contribuição de grande relevância para o desenvolvimento".