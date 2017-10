A JBS, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, confirmou que a compra e o abate em suas sete unidades de carne bovina no Estado de Mato Grosso do Sul voltaram ao normal, após entendimento em reunião ocorrida na tarde de sexta-feira (20) com representantes de governo estadual, Ministério Público, colaboradores e produtores rurais. De acordo com nota divulgada neste sábado (21) pela assessoria de imprensa da companhia, as unidades retomam suas operações a partir da terça-feira (24), conforme já noticiado pela Agência Estado.

Em nota, a JBS afirmou que considera a discussão positiva e que o acordo fechado com o Executivo e o Legislativo será capaz de manter as condições necessárias à preservação das suas operações no Estado, que tem 15 mil colaboradores diretos e 60 mil indiretos. Além disso, o acordo vai garantir as relações de negócio que a empresa mantém no Mato Grosso do Sul, acrescenta a nota.

A paralisação das atividades da JBS no Estado ocorreu nesta semana, em decorrência do bloqueio de recursos, que somam R$ 730 milhões, dos quais R$ 620 milhões da JBS, e o restante da holding J&F. O bloqueio foi feito pela Justiça do Estado. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) foi aberta em julho para apurar irregularidades, após as delações dos irmãos Batista.