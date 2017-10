A taxa de variação do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) subiu em cinco das sete capitais pesquisadas na segunda quadrissemana de outubro em relação à primeira leitura do mês, divulgou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 17. No geral, o IPC-S avançou de 0,14% para 0,28% entre os dois períodos.