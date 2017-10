A inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) acelerou para 0,28% na segunda quadrissemana de outubro, informou nesta segunda-feira, 16, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado ficou 0,14 ponto porcentual acima do registrado na leitura imediatamente anterior, quando o indicador apresentou variação de 0,14%.

O grupo Alimentação, que passou de uma deflação de 0,16% na primeira quadrissemana de outubro para uma inflação de 0,20% na segunda, foi o que mais contribuiu para a aceleração do Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), aponta a FGV. Nesse grupo, a maior contribuição para a taxa positiva veio do item hortaliças e legumes (-2,27% para 4,73%). O indicador geral subiu 0,14 ponto porcentual, de 0,14% para 0,28%, entre os dois períodos.

Dentre as outras cinco classes de despesas que registraram acréscimo em suas taxas de variação, a FGV destacou o comportamento dos itens tarifa de

eletricidade residencial (-1,78% para -0,13%), no grupo Habitação; protetores para a pele (-1,78% para -1,31%), em Saúde e Cuidados Pessoais; tarifa de telefone móvel (0,09% para 0,69%), em Comunicação; cigarros (1,13% para 1,35%), em Despesas Diversas, e roupas femininas (1,02% para 1,22%), no grupo Vestuário.

De forma isolada, os itens com as maiores influências positivas foram plano e seguro de saúde (0,95%, mesma taxa de variação da quadrissemana anterior), gasolina (apesar da desaceleração de 2,38% para 1,18%), tomate (2,86% para 14,62%), gás de bujão (2,94% para 3,29%) e passagem aérea (a despeito do recuo de 10,27% para 7,79%).