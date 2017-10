Pelos cálculos da Infraero, os dias de maior fluxo deverão ser quarta-feira, 1, com mais de 287 mil embarques e desembarques, quinta-feira, 2), com 303 mil passageiros, e a segunda-feira pós feriado, 6, 342 mil viajantes.

Para ajustar as operações à maior demanda no período, a estatal reforçará os trabalhos das equipes de segurança e de operações, incluindo as de plantão, com remanejamento das escalas de trabalho, além de realizar manutenções preventivas em equipamentos (esteiras de bagagens, elevadores e escadas rolantes).