O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido subiu 3% em setembro ante igual mês do ano passado, ganhando força em relação ao avanço de 2,9% observado em agosto, segundo dados publicados hoje pelo Escritório Nacional de Estatísticas (ONS). O resultado, que é o mais alto em mais de cinco anos e meio, veio em linha com a projeção de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.