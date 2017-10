O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da China subiu 1,6% em setembro ante igual mês do ano passado, perdendo força em relação ao acréscimo de 1,8% registrado em agosto, segundo dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas do país.

O resultado, que veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, foi influenciado pelos preços de alimentos, que caíram 1,4% no confronto anual de setembro. Por outro lado, os preços de gêneros não alimentícios aumentaram 2,4%.