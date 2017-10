O saldo de empregos de Caxias do Sul no mês de setembro foi positivo em 101 vagas. Foram 4.380 demissões e 4.481 contratações. A indústria gerou 266 vagas em relação aos desligamentos. Já o comércio teve saldo negativo em 75 vagas, assim como o setor de serviços, com cinco, e a construção civil, com 109 postos. No ano, a cidade está acumulando 367 vagas. Nos últimos 12 meses, o resultado ainda é negativo com 1.033 postos.