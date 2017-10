O Índice de Basileia do Sistema Financeiro Nacional (SFN) atingiu 17,4% em junho de 2017, ante uma taxa de 17,2% verificada em dezembro de 2016, de acordo com o Relatório de Estabilidade Financeira (REF) divulgado nesta terça-feira, 17, pelo Banco Central (BC). No fim do primeiro semestre do ano passado, a taxa estava em 16,5%.

O nível mínimo regulatório é de 11%.

O Índice de Basileia é um conceito internacional definido pelo Comitê de Basileia que recomenda uma relação mínima entre o Capital Base (Patrimônio de Referência - PR) e os riscos ponderados. O porcentual significa que, para cada R$ 100,00 que um banco empresta, é preciso ter R$ 11,00, levando-se em consideração o nível mínimo regulatório.

Já o Retorno Sobre Patrimônio Líquido (ROE) do sistema bancário atingiu 12,1% ao ano em junho deste ano ante taxa de 11,4% vista em dezembro do ano passado. No fim do primeiro semestre de 2016, estava em 13,1%.

Segundo o relatório, apesar de a rentabilidade ainda sofrer reflexos do ambiente econômico instável, o semestre foi caracterizado por fatores positivos para a margem líquida de crédito, com destaque para redução do custo de captação e das despesas de provisão para créditos de difícil liquidação.

O BC informa ainda que esses efeitos, acrescidos da materialização gradual da redução de despesas decorrentes das reorganizações administrativas, devem se estender para o próximo período, mantendo o movimento de recuperação até o final de 2017.

IHH

O REF divulgado pelo Banco Central mostrou também que o Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), utilizado para monitoramento sistemático dos níveis de concentração do segmento bancário no SFN, diminuiu em todos os segmentos acompanhados no primeiro semestre deste ano.

Em relação a ativos totais, o IHH passou de 1.456,81 em dezembro para 1.451,75 em junho; em operações de crédito, foi de 1.751,03 para 1.741,13; e em depósitos totais passou de 1.711,84 para 1.638,47.