O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou, em evento em São Paulo, que a forte queda da inflação observada nos últimos 12 meses permitiu que o Brasil chegasse a um patamar de juros historicamente baixo, que tende a estimular a economia. "Desde o início da desaceleração da inflação, já reduzimos a Selic em 6 pontos porcentuais. E a expectativa do mercado é de continuidade da queda. Já vemos uma redução das taxas bancárias, do spread bancário", diz, ponderando que ainda é pequena essa redução dos spreads.