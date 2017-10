O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou hoje, durante evento em Washington, nos Estados Unidos, que o cenário global, apesar de positivo, comporta riscos potenciais. Entre os riscos, ele citou a possibilidade de uma parada repentina da China. "A melhor perspectiva para a economia chinesa tem sido crucial para sustentar o comércio global, os preços das commodities e o apetite por risco nos trimestres anteriores", afirmou. No entanto, o crescimento da dívida do governo e das corporações na China representa um risco crescente, de acordo com Ilan.