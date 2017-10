Juan Barbosa

O que pode ter em comum um feriado religioso e uma tradição pagã? São duas datas lembradas nesta semana que movimentam o comércio em segmentos específicos, como o de flores e o de fantasias.

O Dia de Finados costuma impactar mais a cidade, segundo o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Caxias do Sul, Ivonei Pioner. Para as floriculturas, ele destaca que o incremento de vendas pode chegar a 30% em relação a dias normais e a data costuma ser a segunda mais importante do ano.

No caso da Floricultura São Pelegrino, vizinha ao Cemitério Público Municipal, as vendas de Finados são o carro-chefe. O aumento chega a 40% em relação a dias comuns. A proprietária, Jucélia Vargas Soares, destaca que o movimento deste ano começou ainda no fim de semana que antecede o feriado de quinta-feira (2).

_ Muita gente vai viajar por conta do feriadão e se antecipou. É bom porque somos uma floricultura pequena, e o movimento fica mais diluído _ conta Jucélia.

Já na Floricultura Guarany, na região central da cidade, Finados é a quarta data mais importante, depois do Dia da Mulher, Dia dos Namorados e Dia das Mães. A proprietária, Flavia Webber, aponta um aumento de 5% a 10% na comercialização de flores e a maior movimentação na véspera.

Nos últimos anos, neste mesmo período, além das floriculturas, é possível perceber o impacto crescente do Halloween nas festas temáticas, decorações do comércio e até em cardápios de restaurantes. É o caso do BaitaKão, que criou um hambúrguer temático para a data – o Monster Burger, que será servido por garçons fantasiados.

Jane Minatto, dona da Luxuria Festas, na região central de Caxias, destaca que a procura por fantasias aumentou cerca de 50% em relação ao ano passado. O movimento na loja nesta época só se compara ao movimento do Carnaval.

Segundo o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas), Sadi Donazzolo, uma data comemorativa desse nível pode gerar incremento de 1% a 2% nas vendas.