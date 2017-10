O governo tem uma folga de R$ 26,7 bilhões para o cumprimento da regra de ouro no acumulado em 12 meses até setembro de 2017, informou nesta quinta-feira, 26, o Tesouro Nacional. Esse é o montante em que as despesas de capital superam as receitas de operações de crédito. O princípio da regra de ouro é evitar que o governo emita novas dívidas para bancar despesas correntes.

O Tesouro Nacional começou no mês passado a divulgar um acompanhamento detalhado e periódico do cumprimento da regra de ouro. O órgão pediu ao BNDES que devolva recursos emprestados pela União para evitar a violação da norma, principalmente no ano que vem. O descumprimento é crime de responsabilidade dos gestores, inclusive do presidente da República.

"Com o pagamento de R$ 50 bilhões de dívidas (do BNDES) com o Tesouro realizado em setembro e outubro, em 2017 as despesas de capital devem ficar próximas das receitas de operação de crédito", disse o Tesouro em comunicado. Para o ano que vem, o órgão reforçou nesta quinta a existência de um rombo de R$ 184 bilhões na regra de ouro.

"Caso a margem da suficiência da regra de ouro se eleve em 2017, os recursos poderão ser utilizados para auxiliar o cumprimento em 2018", disse o Tesouro.

Receitas de dividendos e concessões

O caixa do governo federal recebeu R$ 110,9 milhões em dividendos pagos pelas empresas estatais em setembro, cifra 46,0% menor do que em igual mês do ano passado, já descontada a inflação. Já no acumulado do ano, as receitas com dividendos somaram R$ 4,751 bilhões, alta real de 210,8% em relação a igual período de 2016.

As receitas com concessões totalizaram R$ 179,4 milhões em setembro, queda real de 15,2% ante setembro de 2016. Nos nove primeiros meses de 2017, essa receita somou R$ 4,962 bilhões, queda real de 77,6% ante igual período do ano passado.

Investimentos totais

Os investimentos do governo federal caíram a R$ 25,447 bilhões nos primeiros nove meses de 2017, segundo o Tesouro Nacional. Desse total, R$ 14,254 bilhões são restos a pagar, ou seja, despesas de anos anteriores que foram transferidas para 2017. De janeiro a setembro do ano passado, os investimentos totais haviam somado R$ 38,592 bilhões.