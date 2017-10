O governo publicou na tarde desta terça-feira (31), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), nova Medida Provisória (MP) prorrogando desta terça-feira, 31, para 14 de novembro o prazo de adesão ao Refis, programa de parcelamento tributário com a União.

A nova MP com a prorrogação da adesão foi assinada na segunda-feira, 30, por Temer, após pressão de deputados da base aliada, em meio à tramitação da segunda denúncia contra ele na Casa. A peça acusatória foi rejeitada no plenário da Câmara na semana passada por 251 a 233 votos.

Caso tivesse mantido o prazo de adesão, o governo poderia deixar de arrecadar de R$ 1 bilhão a R$ 1,2 bilhão, de acordo com cálculos do relator do Refis no Senado, o senador Ataídes Oliveira (PSDB-TO).

O senador contou ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, ter recebido inúmeras ligações de empresários preocupados com o pouco tempo para adesão, desde que o texto do Refis foi sancionado com as novas condições.

A primeira MP que criou o programa convertida em lei foi publicada no Diário Oficial da União no dia 25 de outubro, e a Receita Federal regulamentou as normas no dia seguinte.