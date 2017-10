Os gastos com consumo nos Estados Unidos tiveram um robusto aumento de 1% em setembro ante agosto, considerando-se ajustes sazonais, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio. A renda pessoal, por sua vez, cresceu 0,4% na mesma comparação. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho um pouco menor nos gastos, de 0,8%, mas o dado de renda veio em linha com o esperado.