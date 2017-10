O gasto fiscal da China teve crescimento de 1,7% em setembro, na comparação com igual mês do ano passado, informou o Ministério das Finanças nesta segunda-feira. Em agosto, o avanço anual havia sido de 2,9%.

A receita fiscal do país teve crescimento anual de 9,2% em setembro, em comparação com uma alta de 7,2% em agosto, de acordo com os números oficiais.