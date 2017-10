A eleição da nova presidência da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul ocorre na próxima terça-feira (31), às 18h, com votação dos conselhos superior, sindical e deliberativo. O empresário que encabeça a única chapa concorrente é Ivanir Gasparin, atual vice-presidente de comércio da CIC e dono da Samburá Caça e Pesca. O futuro presidente já pediu aos conselhos uma revisão do plano estratégico da entidade e pretende ter o levantamento em mãos dentro de 15 dias para traçar as ações práticas.