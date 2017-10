A agência de classificação de risco Fitch reafirmou o rating de longo prazo e em moeda estrangeira da cidade de São Paulo em BB, com perspectiva negativa. A nota em escala nacional foi reafirmada em AA(bra), com perspectiva estável.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 26, a Fitch diz acreditar que São Paulo é capaz de gerar margens operacionais compatíveis com outras cidades, além de afirmar que a nota reflete o fato de que a cidade é a mais rica do Brasil, gerando cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país.