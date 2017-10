Já são 21 os Estados onde os fiscais do Trabalho paralisaram atividades em razão da Portaria 1.129 , publicada na segunda-feira (16), que modifica os critérios para caracterização do trabalho escravo. No entendimento dos auditores, a norma é ilegal e deve ser revogada.

Alegando insegurança jurídica para atuar, além do Rio Grande do Sul, estão paradas as equipes dos seguintesEstados: Acre, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rondônia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins. A informação é do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho (Sinait).