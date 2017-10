A relação entre os preços do etanol e os da gasolina na capital paulista desacelerou entre a primeira e a segunda semana deste mês, passando de 68,29% para 67,68%, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O resultado está bem abaixo do nível de 72,06% apresentado na segunda semana de outubro de 2016.

Para especialistas, o uso do etanol deixa de ser vantajoso quando o preço do derivado da cana-de-açúcar representa mais de 70% do valor da gasolina. A vantagem é calculada considerando que o poder calorífico do etanol é de 70% do poder do combustível fóssil. Com a relação entre 70% e 70,5%, é considerada indiferente a utilização de gasolina ou etanol no tanque.