Os preços dos produtos agropecuários subiram 0,76% no atacado em outubro, ante um recuo de 0,04% em setembro, dentro do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M). Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 30, pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Os produtos industriais tiveram uma redução de 0,03% no atacado em outubro, após uma elevação de 1,00% em setembro.