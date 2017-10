A indústria de máquinas e equipamentos registrou queda no faturamento em setembro tanto em relação a agosto (-4,3%) quanto a setembro de 2016 (5,7%). A receita líquida foi de R$ 5,825 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq). No ano até setembro, o faturamento somou R$ 50,046 bilhões, registrando recuo de 4,5% frente ao mesmo período do ano passado.

O consumo aparente foi de R$ 7,462 bilhões em setembro, o que representou recuo de 6,3% frente ao nono mês de 2016, mas aumento de 1% em relação a agosto. Em 2017, o montante acumulado é de R$ 63,979 bilhões, uma queda de 21,8% ante o mesmo período de 2016.

As vendas externas tiveram elevação de 32,8% na comparação com setembro de 2016, mas recuaram 2,7% ante o oitavo mês de 2017. As exportações somaram R$ 812,950 milhões no mês e chegaram a R$ 6,459 bilhões no ano, registrando alta de 9,4%.

No caso das importações, houve aumento em setembro tanto em relação a agosto (7%) quanto a setembro de 2016 (16,8%), com o montante de R$ 1,171 bilhão. No ano, o montante de importações é de R$ 9,480 bilhões, o que representa redução de 21,9%.

O uso da capacidade instalada da indústria de máquinas e equipamentos subiu de 72% em agosto para 73,5% em setembro. No nono mês do ano passado, o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) estava em 68,3%.