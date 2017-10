O governo federal montou grupo de trabalho para tentar buscar solução de mercado e evitar a falência da Oi, hipótese prevista em lei caso as negociações com os credores fracassem. Dos R$ 64 bilhões devidos, R$ 11 bilhões são para a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e R$ 20 bilhões para bancos públicos federais.

– Se a empresa for à falência, todos perdem – lembra Tude.

Autor de livro sobre recuperação judicial, o administrador Julio Cesar Teixeira de Siqueira sustenta que os dois lados deveriam ceder um pouco para chegarem a bom termo, sob pena de grande impacto no serviço. A Oi é a única operadora de telefonia fixa em mais de 2 mil dos 5,5 mil municípios brasileiros.

– Se falir, teremos um apagão em várias cidades – alerta Siqueira, que também considera o caso da Oi o teste de fogo da legislação de recuperação judicial, para verificar se é efetiva na tarefa de dar fôlego às empresas no pagamento de dívidas enquanto tentam se consolidar, ou começará a ser encarada como protelação.

Os problemas financeiros, resultados de sucessão de maus negócios, vêm causando à Oi perda de participação de mercado. Em telefonia fixa, na qual era líder até 2016, caiu para o segundo lugar, de acordo com a Teleco. Em banda larga fixa, saiu de fatia de 27,3% em 2015 para 22,8% em agosto deste ano. Na telefonia móvel, é a quarta, com 17,3%, sem ameaçar as líderes Vivo, Claro e TIM. Para Tude, reflexo da falta de caixa: