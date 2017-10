Claudio Toigo destacou a importância do empreendedorismo interno Carlos Macedo / Agencia RBS

A busca por ideias para ajudar a construir o futuro por meio do empreendedorismo inspirou a 14ª edição do CEO Fórum, realizado nesta quinta-feira (26) no teatro do Bourbon Country, na Capital. O evento, organizado pela Amcham Porto Alegre, teve como base das apresentações de executivos, empresários e pensadores os pilares inovação, tecnologia, educação e talentos.

Autor do best-seller Felicidade Dá Lucro, o executivo Márcio Fernandes explicou como, nas organizações, é necessário ter colaboradores satisfeitos com o que fazem, uma condição que eleva a produtividade do trabalho e, no fim, é rentável para a empresa.

– O desânimo, a falta de autoestima e a vontade de sair (da empresa) levam embora a produtividade –disse Fernandes.

Uma das formas de refazer essa convergência, avalia o executivo, é incentivar as pessoas para que se voltem para a realização pessoal, como na família ou no trabalho social, o que auxilia, de forma indireta, na realização profissional.

Convidado a falar sobre talentos, o CEO de Mídias do Grupo RBS, Claudio Toigo, fez um relato sobre como, em recentes mudanças estratégicas nas empresas do Grupo, se fez uso do empreendedorismo interno para o processo de inovações necessárias frente aos desafios da indústria da comunicação.

– Acreditamos que as pessoas, quando expostas a desafios, se motivam, buscam fazer mais. Motivadas e engajadas no que acreditam, vão trazer as respostas ou ajudar a encontrá-las – disse Toigo.

Essa horizontalidade, acrescentou o executivo, também é decisiva em um ponto tão importante quanto a identificação das melhores estratégias: a execução das ideias. O processo, ao mesmo tempo, permite identificar novos talentos intraempreendedores na corporação.

Com o tema tecnologia, o fundador e presidente do Banco Agiplan, Marciano Testa, exibiu suas percepções sobre como serão os serviços financeiros no futuro. A tendência, diz Testa, é que todos os serviços bancários migrem cada vez mais para o ambiente virtual, manejados por smartphones, com rapidez, segurança e custos cada vez mais baixos de intermediação.

– O banco do futuro será digital. Dificilmente as pessoas terão apelo a fazer serviços bancários em espaços físicos – avisou Testa.

O diretor do Instituto Copenhagen de Estudos para o Futuro, Peter Kronstrøm, falou sobre quais são as megatendências para as próximas décadas estudadas pela organização. A entidade, que existe há 46 anos e é formada por 80 pesquisadores, vê um cenário em que a transparência será cada vez maior, haverá mudança na matriz energética do mundo, com mais pequenos produtores-consumidores, transporte autônomo e automação do trabalho.

– Os vencedores serão aqueles que conseguirem ter uma relação produtiva com a tecnologia, sem serem dominados por ela – avisou Kronstrøm.

Mas o futuro, ressalta, não é algo sacramentado. O que existe é uma série de cenários possíveis, alimentados a todo momento, no presente. Por isso, é preciso colaborar para uma construção mais sadia das próximas décadas, alertou.