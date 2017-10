Apesar de a Justiça Federal do Amazonas ter suspenso os dois leilões de pré-sal marcados para esta sexta-feira, 27, - a 2ª e a 3ª Rodadas de Partilha da Produção -, executivos das grandes petroleiras estão no hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, à espera do início da concorrência, marcada para às 9h desta sexta-feira.