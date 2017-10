O vice-presidente da Comissão Europeia (UE) Valdis Dombrovskis disse que o temor da União Europeia com o presidente norte-americano Donald Trump, no que diz respeito a desregulamentação financeira, não está se confirmando. Na sua avaliação, a cooperação da administração Trump no setor supervisão financeira está desenvolvimento "de uma forma positiva".

"Tínhamos algumas preocupações, depois de ouvir os anúncios do presidente Trump sobre fazer um grande número (de alterações) em Dodd-Frank e quais implicações isso teria", disse Dombrovskis em uma entrevista, referindo-se às promessas do presidente norte-americana de desmantelar a lei regulatória financeira de 2010.

"O que é reconfortante para nós (é que) não estamos vendo um impulso rumo à desregulamentação do setor financeiro", mas sim os EUA e a Europa estão buscando "ajustes seletivos" no regime regulatório, disse. "Há uma compreensão clara das lições aprendidas com a crise."

Dombrovskis lidera os trabalhos de política de serviços financeiros para o braço executivo da UE e falou depois de recentes reuniões com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, com o vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve, Randal Quarles, e o presidente da Comissão Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), Jay Clayton, entre outras autoridades norte-americanas.

Após as reuniões, Dombrovskis disse que aparentemente os EUA estariam dispostos a trabalhar com outros países para calibrar as regras, em vez de se descolar unilateralmente. "Ficou claro também que os EUA estão dispostos a trabalhar sobre essas normas", disse. "O que estamos enfatizando é que não se separe de forma unilateral dos acordos e eu diria que as reuniões também foram mais reconfortantes neste sentido.... Vemos que atualmente existe o compromisso para a cooperação financeira internacional".