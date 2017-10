A Empresa de Planejamento e Logística (EPL) informa que finalizou os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) para nove terminais portuários qualificados no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) do governo federal. Localizados no Pará, esses terminais a serem leiloados devem atrair mais de R$ 640 milhões em investimentos, afirma a empresa em nota.