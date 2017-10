O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 41,5% em julho para 41,6% em agosto, informou nesta sexta-feira, 27, o Banco Central (BC), no dia da divulgação da Nota de Política Monetária e Operações de Crédito. Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento seguiu em 23,1% no período.