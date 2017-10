O número de associados a sindicatos entre as pessoas ocupadas no mercado de trabalho caiu para 16,1% no Rio Grande do Sul em 2016, conforme pesquisa divulgada nesta quarta-feira (18) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2012, o percentual era de 18,8% de sindicalizados no Estado – variação que representa queda de 2,7 pontos percentuais em quatro anos.

De acordo com o IBGE, havia 1,5 milhão de associados a entidades sindicais em 2012 no RS. O contingente baixou para 1,47 milhão em 2014, chegando a 1,33 milhão ao final do ano passado. No período, ocorreu baixa de 173 mil pessoas entre o grupo de trabalhadores associados a organizações representativas.

Na contramão, o número de pessoas que estão no mercado de trabalho e não mantêm vínculo com sindicatos subiu de 6,54 milhões, em 2012, para 6,95 milhões em 2016. A pesquisa do IBGE indica que houve acréscimo de 412 mil pessoas ao mercado de trabalho sem associação a entidades sindicais.

Conforme o coordenador da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) no RS, Walter Paulo de Sousa Rodrigues, a variação pode ter relação com o aumento do desemprego no Brasil nos últimos anos — em agosto, a taxa de desocupação chegou a 12,6% no país.

— As pessoas saem do mercado de trabalho (como) empregados e vão trabalhar por conta própria e como empregadores — contextualiza o coordenador. — É muito provável que, se a pessoa ficou desempregada, ela deixa de pertencer à categoria e deixa de participar do sindicato.

Rodrigues ressalta, no entanto, que o IBGE não questiona o motivo pelo qual os trabalhadores deixaram os sindicatos.

— Vamos usar a seguinte situação: um trabalhador que trabalha numa indústria qualquer. Há uma tendência maior de esse trabalhador (seja) sindicalizado (e faça) parte de uma categoria que vá representá-lo perante essa indústria. No momento em que essa pessoa deixa de ser um empregado, pode acontecer de (o trabalhador) deixar de participar do sindicato.