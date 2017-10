O Banco Central avaliou nesta terça-feira, 17, em seu Relatório de Estabilidade Financeira (REF) referente ao primeiro trimestre do ano, que "os efeitos da economia em recuperação são lentamente percebidos no arrefecimento do risco de crédito às famílias". De acordo com a instituição, "o crédito às grandes corporações, contudo, ainda enfrenta os desafios decorrentes da materialização de risco".