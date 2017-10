A frustração na arrecadação com o leilão de áreas do pré-sal nesta sexta-feira, 27, foi considerada "um processo normal" pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele disse ainda que o saldo é positivo do ponto de vista do Orçamento de 2017, considerando o ágio obtido pelo governo nos recentes leilões de hidrelétricas e de blocos de exploração de petróleo pelo regime de concessões, realizados em setembro.