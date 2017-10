O País pode crescer 0,7% este ano, como preveem os analistas, ou até mesmo superar esse desempenho, disse nesta quarta-feira, 18, o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira. "Nossa projeção oficial ainda é de 0,5%, os analistas já esperam 0,7%, e essa expectativa (dos economistas) pode ser realizada ou até superada", afirmou, durante audiência pública no Tribunal de Contas da União (TCU).

O ministro citou uma série de indicadores como sinalizadores do processo de retomada do crescimento, como criação de empregos e o aumento no consumo das famílias e na produção industrial e agrícola. "A recuperação é um processo gradual, mas a recuperação é continuada", disse.