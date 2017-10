O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, antecipou que a arrecadação com o Refis, programa de parcelamento de débitos tributários, já está "em quase" R$ 10 bilhões. O prazo de adesão termina no próximo dia 31 de outubro e o projeto de lei de conversão da MP que cria o programa ainda não foi sancionado pelo presidente. Por isso, os contribuintes devedores estão pagando com base nas regras do texto original da MP. A lei poderá ser sancionada com vetos. Dessa forma, a arrecadação pode cair. "O Refis está em quase 10 bilhões. Isso sem considerar efeitos. O programa não foi sancionado ainda, tem que ver depois", admitiu Oliveira.

O ministro do Planejamento informou ainda que os projetos com as medidas de ajuste para aumentar as receitas e diminuir as despesas em 2018 já foram encaminhadas ao Palácio do Planalto. "Agora é timing do Palácio do Planalto decidir o momento mais adequado para enviar", afirmou.