A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em setembro é de US$ 320,686 bilhões. Segundo a instituição, que divulgou nesta quinta-feira, 26, a Nota do Setor Externo à imprensa, o ano de 2016 terminou com uma dívida de US$ 326,297 bilhões.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 260,850 bilhões em setembro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 59,835 bilhões no fim do mês passado, segundo as estimativas do BC.