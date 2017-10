Chuvas abaixo da média histórica no País têm obrigado o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) a solicitar a geração de um significativo volume de energia proveniente de térmicas, para dar segurança ao sistema interligado nacional (SIN) e poupar água nos reservatórios das hidrelétricas, o que tem elevado o custo da energia no País.

A preocupação com o abastecimento futuro, diante de sinais de atraso do início do período chuvoso e de recuperação do consumo, já levou as autoridades do setor a tomar medidas alternativas como o aumento da importação de energia e uma campanha de estímulo ao consumo consciente de energia. Além disso, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) já enviou correspondências para a Petrobras solicitando "gestão da empresa no sentido de viabilizar o fornecimento de combustível às usinas termelétricas" que podem apresentar preços competitivos e contribuir para a segurança do atendimento ao sistema, como a Térmica de Cuiabá, entre outras.