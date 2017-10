A taxa de desemprego do Reino Unido ficou em 4,3% no trimestre até agosto, a mesma do período de três meses encerrado em julho, permanecendo no menor nível desde 1975, segundo dados publicados hoje pelo Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal.