A demanda das empresas por crédito apresentou queda de 7,3% em setembro ante agosto e 4,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior, segundo o Indicador Serasa Experian de Demanda das Empresas por Crédito. No acumulado de janeiro a setembro, a demanda empresarial por crédito caiu 3,9% na comparação com o mesmo período de 2016.