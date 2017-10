O México registrou déficit comercial de US$ 1,89 bilhão em setembro, superior ao de US$ 1,527 bilhão de igual mês do ano passado. O crescimento nas importações superou o das exportações no mês passado, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Geografia (Inegi).

As exportações avançaram 3,4% em setembro na comparação anual, a US$ 33,82 bilhões, ajudadas pelos preços mais altos do petróleo e pelo crescimento dos embarques de produtos manufaturados. As importações tiveram alta de 4,3%, a US$ 35,7 bilhões, com mais gastos em produtos derivados do petróleo e em componentes usados em processos de produção.

O déficit comercial do México de janeiro a setembro ficou em US$ 9,05 bilhões. O país teve um déficit de US$ 13,3 bilhões no comércio com petróleo no período, compensado apenas em parte por um superávit de US$ 4,26 bilhões nos demais itens. O México exporta petróleo bruto, mas importa mais da metade do gás natural e da gasolina que consome. As exportações de petróleo subiram 1,1% em setembro, a US$ 1,91 bilhão, e as importações de combustível cresceram 17,8%, a US$ 3,62 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.