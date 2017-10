A recessão econômica é apontada como um dos fatores que influenciaram no aumento de 6% no número de novos estabelecimentos em Bento Gonçalves nos últimos meses. Os dados estão na revista Panorama Socioeconômico, publicação do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC) apresentada nesta segunda-feira (23). Até o mês de agosto deste ano, o município acumula 10,7 mil registros de pessoas jurídicas e 4,6 de microempreendedores individuais, uma variação de 3,9% e 11,3%, respectivamente, na comparação com 2016. O total ultrapassa 15 mil empresas.

O impacto ainda é sentido no mercado de trabalho. Bento Gonçalves apresentou um saldo negativo acumulado de 160 empregos em 2017. Mas a situação é melhor do que foi de janeiro a julho de 2016, com 634 vagas a menos, sendo 288 só na indústria. Neste ano, no mesmo período, a indústria apresenta saldo positivo de quase 40 empregos. Somente o comércio apresenta um saldo negativo de janeiro a julho de 2017, com redução de 87 postos. O corte é maior que em todo o ano de 2016, quando 59 vagas foram fechadas.

Bento Gonçalves também tem a balança comercial com superávit, ou seja, com as exportações superiores às importações. O último balanço fechado é o de 2016, com as exportações totalizando US$ 69,2 milhões. A crise fez com que as empresas se voltassem para o exterior com 11 países a mais sendo destino da embarcações na relação com 2015. O Uruguai passou a ser o principal país para onde o município exporta, posição que era do Peru no ano anterior. A América Latina é o principal destino, correspondendo a 73% das vendas.