O ex-presidente o BNDES, Luciano Coutinho, disse em resposta à conclusão dos auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) de que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) chegou a pagar 20% a mais pelas ações do frigorífico JBS, para ajudar a empresa a comprar dois frigoríficos nos EUA, que o processo ainda está no início e que não teve acesso ao relatório técnico e sequer foi ouvido pelo TCU.

Coutinho afirmou que espera poder esclarecer todas as questões colocadas pelo tribunal e que "a operação foi conduzida com lisura e rigor técnico, respeitando todas as exigências do BNDES e seguindo procedimentos típicos do mercado de capitais, sem qualquer favorecimento à JBS".