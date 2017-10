O índice de sentimento econômico da zona do euro, que mede a confiança de setores corporativos e dos consumidores, subiu para 114 em outubro, de 113,1 em setembro, atingindo o maior nível desde janeiro de 2001, segundo dados publicados hoje pela Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam ligeira alta do indicador, a 113,3.

Apenas a confiança do consumidor avançou para -1 em outubro, de -1,2 em setembro, vindo em linha com a projeção do mercado, enquanto a da indústria melhorou para +7,9, de +6,7, superando o consenso de +7,1, e a do segmento de serviços aumentou para +16,2, de +15,4.