Conforme a entidade, no período, o consumo de energia no Sistema Interligado Nacional (SIN) somou 61.268 MW médios. No Ambiente de Contratação Livre (ACL), no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, a CCEE aponta elevação de 9,8% no consumo, índice que já leva em conta as novas cargas de consumidores vindas do mercado cativo (ACR). Desconsiderando a migração dessas cargas, o mercado livre teria retração de 3% no consumo.